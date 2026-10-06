Hafla ya Uzinduzi wa Wito wa Kongamano la Kimataifa la “Umana'u al-Rusul / Waaminifu wa Mitume” +Picha

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) – ABNA – Hafla ya uzinduzi wa wito wa Kongamano la Kimataifa la “Umana'u al-Rusul / Waaminifu wa Mitume”, lililoandaliwa mahsusi kwa ajili ya kumuenzi Shahidi wa Muqawama, Sayyid Hassan Nasrallah, yenye kaulimbiu: “Umoja na Muqawama wa Kiislamu katika Fikra za Shahidi Nasrallah (kwa kuzingatia uwezo wa kimkakati wa Mkoa wa Hormozgan)” - Imefanyika jioni ya leo, Jumanne, tarehe 6 Oktoba 2026, katika ukumbi wa mikutano wa Majma' al-Alami ya Ahlul-Bayt (a.s.), kwa kuhudhuriwa na kundi la wasomi na watu mashuhuri kutoka katika Hawza za Kielimu, pamoja na mwakilishi wa Kiongozi Mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Mkoa wa Hormozgan.

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