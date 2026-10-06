Waumini wa Kiislamu, Wafuasi na Wapenzi wa Ahlul-Bayt (a.s) nchini Tanzania -Dar-es-Salam Washiriki Mazishi ya Al-Marhumu Sheikh Hafidh Khamis +Picha

Waislamu wa Tanzania, wafuasi na wapenzi wa Ahlul-Bayt (a.s.), leo Jumanne tarehe 6 Oktoba 2026, wameshiriki katika mazishi ya ndugu yao na mfuasi wa Ahlul-Bayt (a.s.), Al-Marhumu Sheikh Hafidh Khamis, aliyefariki dunia jana jioni, tarehe 5 Oktoba 2026 Jijini Dar-es-Salam. Marehemu alitumia maisha yake katika kuhudumia Dini Tukufu ya Kiislamu na kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) – ABNA – Waislamu wa Tanzania, wafuasi na wapenzi wa Ahlul-Bayt (a.s), leo hii Jumanne tarehe 6 Oktoba 2026, wameshiriki katika mazishi ya ndugu yao, mfuasi wa Ahlul-Bayt (a.s) na Mhudumu wa Dini Tukufu ya Kiislamu, Al-Marhumu Sheikh Hafidh Khamis, aliyefariki dunia jana jioni, tarehe 5 Oktoba 2026 Jijini Dar-es-Salam.

Al-Marhumu Sheikh Hafidh Khamis alikuwa mpwa wa Al-Marhumu Sheikh Suleiman Mahanaka, na ametambulika kama miongoni mwa watumishi wa dini na wahudumu wa Uislamu waliotumia sehemu kubwa ya maisha yao katika kuhudumia dini tukufu ya Kiislamu na kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu.

Marehemu alijitolea katika shughuli mbalimbali za kidini na kufikisha mafundisho ya Uislamu, akifanya kazi ya kuhudumia dini na jamii kwa moyo wa kujitolea.

Mazishi na maziko ya Al-Marhumu Sheikh Hafidh Khamis yamefanyika leo katika eneo la Mtoni kwa Aziz Ali, katika Msikiti wa Mbuyuni kwa Mzee Kitereko, baada ya Swala ya Adhuhuri.

Katika tukio hilo, masheikh mbalimbali, viongozi wa dini, waumini, ndugu, jamaa na waombolezaji walishiriki katika kumsindikiza marehemu katika safari yake ya mwisho, huku wakimuombea dua na kumuomba Mwenyezi Mungu Mtukufu amsamehe madhambi yake, amrehemu na ailaze roho yake mahali pema.

Masheikh mbalimbali na wafuasi Mtume Muhammad na Aali zake Muhammad (Amani ya Allah iwe juu yao) waliwakilisha jamii ya Waislamu katika mazishi hayo na kushiriki katika kumuombea Marehemu, ikiwa ni sehemu ya kuonyesha mshikamano wa kidini na kijamii katika wakati wa msiba.

Waislamu waliendelea kumuomba Mwenyezi Mungu alinawirishe kaburi lake, amsamehe madhambi yake, azidishe mema yake, ampe rehema na maghfira, na amfufue Siku ya Kiyama akiwa pamoja na Mtume Muhammad (s.a.w.w.) na Aali zake watukufu (a.s).

Imepokelewa kutoka kwa Sheikh Al-Kulayni (r.a) katika kitabu chake Al-Kafi, kupitia Ali bin Ibrahim, kutoka kwa baba yake, kutoka kwa Ibn Abi Umayr, kutoka kwa baadhi ya wenzake, kutoka kwa Imam Abu Abdillah (a.s), kwamba amesema:

«إذا ماتَ المؤمنُ الفقيهُ ثُلِمَ في الإسلام ثُلمةٌ لا يَسُدُّها شيءٌ»

“Anapofariki dunia Muumini mwanazuoni, Uislamu hupata pengo ambalo hakuna kitu kinachoweza kuliziba.”

Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raji'un.