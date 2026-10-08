Habari Katika Picha | Uzinduzi wa sanamu ya kichwa cha Shahidi, Meja Jenerali Muhammad Saeed Izadi, katika Uwanja wa Palestina

Hafla ya uzinduzi wa sanamu ya kichwa cha Shahidi, Meja Jenerali Muhammad Saeed Izadi, maarufu kwa jina la Haj Ramadhan, ilifanyika katika Uwanja wa Palestina, ikihudhuriwa na Mehdi Chamran, Mwenyekiti wa Baraza la Kiislamu la Jiji la Tehran, pamoja na Nasser Abu Sharif, mwakilishi wa Harakati ya Jihad ya Kiislamu ya Palestina.

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