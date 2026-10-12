Maandamano Makubwa Yafanyika Barani Ulaya Kupinga Mashambulizi ya Israel dhidi ya Ukanda wa Gaza +Picha

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – maelfu ya watu katika miji ya London, Berlin na Roma wameandamana kulaani kuendelea kwa mashambulizi ya Israel dhidi ya Ukanda wa Gaza, huku wakitaka vita dhidi ya Wapalestina vikomeshwe. Maandamano hayo yamefanyika sambamba na maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza.

Msimbo wa Habari: 1877106