Mshikamano wa Wavenezuela na harakati za muqawama katika Siku ya Kimataifa ya Kuchukua Hatua kwa Ajili ya Palestina +Picha

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Sambamba na Siku ya Kimataifa ya Kuchukua Hatua kwa Ajili ya Palestina, familia, harakati za kijamii na makundi ya kitamaduni zilikusanyika mjini Caracas, siku ya Jumamosi, tarehe 10 Oktoba, zikitoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano na kukomeshwa kwa mateso ya watoto katika Ukanda wa Gaza.

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