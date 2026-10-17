Wanazuoni kutoka Hawzat Kashmiriyyah ya Najaf Ashraf Watembelea Uongozi wa Jumuiya ya Shia Tanzania T.I.C +Picha

Sheikh Mkuu wa Jumuiya ya Shia Tanzania (T.I.C.) na Mudir wa Hawzat Imam Swadiq (a.s.) jijini Dar es Salaam, Sheikh Jalal, pamoja na viongozi wa Hawzat hiyo, wamepokea wageni maalumu kutoka Hawzat Kashmiriyyah ya Najaf al-Ashraf, nchini Iraq. Ziara hiyo imeambatana na mazungumzo na kubadilishana mawazo kuhusu masuala mbalimbali ya kielimu na kidini.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Sheikh Mkuu wa Jumuiya ya Shia Tanzania (T.I.C.) na Mudir wa Hawzat Imam Swadiq (a.s.) jijini Dar es Salaam, Sheikh Jalala, pamoja na uongozi wa Hawzat hiyo, wamepata heshima ya kutembelewa na wageni maalumu kutoka Hawzat Kashmiriyyah ya mji mtakatifu wa Najaf al-Ashraf, nchini Iraq.

Katika ziara hiyo, wanazuoni hao mashuhuri kutoka Najaf al-Ashraf walipata fursa ya kukutana na Sheikh Jalal pamoja na jopo la viongozi wa Hawzat Imam Swadiq (a.s.) ofisini, ambapo walifanya mazungumzo na kubadilishana mawazo kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na elimu ya dini, shughuli za kielimu za Hawza na kuimarisha uhusiano baina ya taasisi za kidini.

Baada ya mazungumzo hayo, wageni hao na viongozi wa Hawzat Imam Swadiq (a.s) walipiga picha ya pamoja nje ya Msikiti wa Masjid Ghadiir, uliopo Kigogo Post, jijini Dar es Salaam.

Ziara hiyo inaakisi umuhimu wa mawasiliano, mazungumzo na kubadilishana uzoefu baina ya wanazuoni na taasisi za kielimu za kidini katika kuendeleza elimu ya Kiislamu na kuimarisha ushirikiano miongoni mwa vituo vya elimu ya dini.