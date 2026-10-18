Picha | Mabalozi wa Haram Tukufu ya Fatima Maasuma(sa) Wazitembelea na Kuziheshimu Familia za Mashahidi na Walemavu wa Vita wa Kutetea na kuhami Haram
Katika maadhimisho ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Hazrat Zainab al-Kubra (sa), kundi la wahudumu wanawake wa Haram Tukufu ya Hazrat Fatima Ma’asuma (sa) lilitembelea nyumba za mashahidi na walemavu wa vita waliopigana kutetea maeneo matakatifu, na kutoa heshima kwa familia zao.
18 Oktoba 2026 - 12:03
Msimbo wa Habari: 1879626
Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – kundi la wahudumu wanawake wa Haram Tukufu ya Hazrat Fatima Ma’asuma (sa), katika siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Hazrat Zainab al-Kubra (sa), lilitembelea familia za mashahidi na walemavu wa vita waliopata majeraha wakati wa kutetea maeneo matakatifu, likitoa heshima na kutambua kujitolea kwao.
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