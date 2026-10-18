Picha | Mabalozi wa Haram Tukufu ya Fatima Maasuma(sa) Wazitembelea na Kuziheshimu Familia za Mashahidi na Walemavu wa Vita wa Kutetea na kuhami Haram

Katika maadhimisho ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Hazrat Zainab al-Kubra (sa), kundi la wahudumu wanawake wa Haram Tukufu ya Hazrat Fatima Ma’asuma (sa) lilitembelea nyumba za mashahidi na walemavu wa vita waliopigana kutetea maeneo matakatifu, na kutoa heshima kwa familia zao.

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