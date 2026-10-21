Kikao cha Maandalizi ya Kongamano la Kimataifa kuhusu Mwanazuoni na Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah +Picha

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kikao cha kitaaluma cha maandalizi ya Kongamano la Kimataifa kuhusu mwanazuoni na shahidi Sayyid Hassan Nasrallah, kilicholenga kutathmini upya nafasi na mchango wa shahidi huyo mashuhuri katika medani za kimataifa na ulimwengu wa Kiislamu, kilifanyika Jumatano, Oktoba 21, 2026, katika Majma‘ ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (AS), mjini Qom, Iran.

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