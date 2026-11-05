Kundi la Wanazuoni na Wanaharakati wa Masuala ya Dini na Utamaduni Wakutana na Ayatullah Sheikh Hussein Ma'touq +Picha

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kundi la wanazuoni na wanaharakati wa masuala ya dini na utamaduni lilitembelea Chuo cha Kidini cha Imam Ridha (as), ambako walikutana na Sheikh Hussein Ma'touq na kulaani hukumu iliyotolewa dhidi ya mwanazuoni huyo wa Kishia kutoka Kuwait. Hivi karibuni, Ayatullah Ma'touq amehukumiwa adhabu ya kifo na mahakama ya Kuwait kwa tuhuma ya kuunga mkono Muqawama (Mhimili wa Upinzani).

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