Rais wa Iran Afanya Ziara ya Kukagua Utekelezaji wa Mpango wa Usimamizi wa Maeneo ya Makazi kwa Msingi wa Vitongoji na Misikiti +Picha

Dkt. Masoud Pezeshkian amesema kuwa uwepo wa misikiti 80,000 nchini Iran ni rasilimali muhimu inayoweza kusaidia kutatua changamoto za jamii kwa kushirikisha wananchi wenyewe pamoja na vikosi vya Basij.

Shirika la Habari la Kimataifa la AZhlul-Bayt (as) -ABNA- Dkt. Masoud Pezeshkian, Rais wa Iran, wakati wa ziara ya kukagua utekelezaji wa mpango wa usimamizi wa maeneo ya makazi kwa msingi wa vitongoji na misikiti, katika mojawapo ya misikiti iliyopo kusini mwa Tehran, amesisitiza kuwa misikiti ina uwezo mkubwa wa kuchangia katika usimamizi na maendeleo ya jamii katika ngazi ya vitongoji.

Amesema kuwa uwepo wa misikiti 80,000 nchini Iran ni rasilimali yenye thamani kubwa inayoweza kusaidia kutatua changamoto za jamii kwa kushirikisha wananchi wenyewe pamoja na ushirikiano wa vikosi vya Basij.