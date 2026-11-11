Mazishi ya Heshima ya Mwili wa Marehemu Kourosh Zarei katika Haram Tukufu ya Hazrat Fatima Masumeh (SA), Karima wa Ahlul-Bayt (AS) +Picha

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mwili wa marehemu Kourosh Zarei, msanii wa Iran anayejulikana kwa misimamo yake ya kimapinduzi, ulipelekwa kwa mazishi huku ukiwa umebebwa mabegani mwa wananchi wa mji wa Qom katika Haram Tukufu ya Hazrat Fatima Masumeh (SA). Baada ya mwili wake kuzungushwa katika eneo la kaburi tukufu la Bibi huyo wa Karama, sala ya maiti iliswaliwa kwa ajili yake, huku ikiongozwa na Ayatullah Hosseini Bushehri.

Msimbo wa Habari: 1889604