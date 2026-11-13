Hafla ya maombolezo ya kumbukumbu ya shahada ya Hazrat Fatima Zahra (SA) ilifanyika Alhamisi usiku, tarehe 21 (12 Novemba 2026), katika ukumbi wa Imam Khomeini (RA), ndani ya Haram Tukufu ya Imam Ridha (AS), mjini Mashhad, ikiambatana na uwepo wa miili ya mashahidi 15 wasiojulikana waliouawa katika Vita vya Kujihami Vitakatifu.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Hafla ya maombolezo ya usiku wa kumbukumbu ya shahada ya Hazrat Fatima Zahra (Salamullahi Alayha) ilifanyika Alhamisi jioni, tarehe (12 Novemba 2026), katika ukumbi wa Imam Khomeini (RA), ndani ya Haram Tukufu ya Imam Ridha (AS), mjini Mashhad, Iran.

Hafla hiyo ilifanyika katika mazingira ya huzuni na maombolezo, huku ikipambwa na uwepo wa miili ya Mashahidi 15 wasiojulikana waliotoa maisha yao katika Vita vya Kujihami Vitakatifu.