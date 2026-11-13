Marasimu za maombolezo kwa mnasaba wa kumbukumbu ya mwaka wa shahada ya Hazrat Fatima Zahra (SA) zimefanyika leo Ijumaa asubuhi, 22 Aban 1405 Hijria Shamsia (13 Novemba 2026), katika nyumba ya Ayatollah Al-Udhma Subhani mjini Qom, Iran, kwa kuhudhuriwa na kundi la wanazuoni, maulamaa, viongozi wa dini na wapenzi wa Ahlul-Bayt (AS).

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Marasimu za maombolezo kwa mnasaba wa kumbukumbu ya mwaka wa shahada ya Hazrat Fatima Zahra (Salamu za Allah ziwe juu yake) zimefanyika leo Ijumaa asubuhi, 22 Aban 1405 Hijria Shamsia, katika nyumba ya Ayatollah Al-Udhma Subhani mjini Qom, Iran.

Marasimu hayo yalihudhuriwa na kundi la wanazuoni, maulamaa, viongozi wa dini na wapenzi wa Ahlul-Bayt (AS).