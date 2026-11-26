Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Hafla ya kuomboleza na kuadhimisha kumbukumbu ya kifo cha mke wa Ayatullah Sheikh Isa Qassim, kiongozi wa Washia wa Bahrain, aliyefariki dunia tarehe 1 Azar 1405 Hijria na mwili wake kuzikwa baada ya kufanyiwa mazishi nchini Bahrain, ilifanyika jioni ya Jumanne, tarehe 3 Azar 1405 Hijria (24 Novemba 2026), mjini Qum, Iran. Hafla hiyo ilihudhuriwa na viongozi wa taasisi za kielimu za kidini, wawakilishi wa ofisi za Marjaa wakubwa wa kidini na kundi la wafuasi na watu wanaomheshimu mwanazuoni huyo wa kidini.

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