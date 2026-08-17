Izdi: Marekani na NATO walikuja kumshinda Iran; eneo litashuhudia kudhoofika kwa adui

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Luteni Jenerali "Mustafa Izdi", Naibu Kamanda Mkuu wa Walinzi wa Mapinduzi, leo (Jumanne) katika hafla ya kuwaenzi wanahabari, akizungumzia umuhimu wa jukumu la vyombo vya habari katika jamii ya Iran, alisema: "Wanahabari ni makamanda wa vita vya utambuzi wanaotekeleza majukumu yao uwanjani."

Alisema kwamba vita vya Ramadhani vimeleta hali mpya katika uwanja wa kimataifa, wa kikanda na hata katika nchi yetu, na akaongeza: "Kwa maneno mengine, tuko katika kiwango ambacho kifo cha kiumartiya chenye uchungu cha kiongozi na bwana wetu, Mhe. Ayatollah Khamenei, Sayyid Ali Khamenei, kimeleta athari katika jamii."

Naibu Kamanda Mkuu wa Walinzi wa Mapinduzi alisisitiza kwamba "Ujumbe" (Be'that) uliotokea una tafsiri yake, na ujumbe huu ni matokeo ya ujumbe wa ndani wa watu, na akaongeza: "Hatua za kitamaduni na kiutambuzi za Mapinduzi ya Kiislamu zilijidhihirisha katika jamii kupitia ujumbe huu, na ni jambo la kustaajabisha kwamba baada ya kifo cha kiumartiya cha Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, karibu siku 10, jamii hii iliyoamshwa ilichukulia mapinduzi. Katika harakati hii, kuna dhana ambazo zimevutia ulimwengu. Mapinduzi ya Kiislamu, tofauti na mengi ya mafundisho yenye msingi wa uyakinifu (materialism), yanatoa tafsiri ya kiroho ya ulimwengu na pamoja na manufaa ya kimwili, yanaibua uhuru wa kiroho na maadili wa mwanadamu."

Luteni Jenerali Izdi alisisitiza kwamba kanuni za msingi za mapinduzi ndio msingi wa harakati za mfumo wa Kiislamu, na akabainisha: "Mvuto wa mfumo huu hauko katika nguvu zake ngumu (hard power); mvuto wa Mapinduzi ya Kiislamu upo katika harakati ambayo nyinyi, watu wa vyombo vya habari na wanaharakati wa vita vya utambuzi na vita vya habari, mna jukumu ya kuitekeleza. Mfumo huu umeweza kutimiza katika mataifa ya ulimwengu kile ambacho Imamu wa Ummah alikisema. Imamu (rehema ya Mungu iwe juu yake) alisema: 'Mapinduzi ya Kiislamu ni utangulizi wa milipuko mikubwa katika eneo hili.'"

Alisema: "Maadui walifanya njama nyingi ili kuidhoofisha Iran, lakini Iran haikudhoofika bali iliibuka uwanjani kwa nguvu zaidi."

Naibu Kamanda Mkuu wa Walinzi wa Mapinduzi alitangaza: "Idadi ya ndege za adui zilizoangushwa baada ya harakati hii ya thamani ya taifa na nyanja yetu laini (soft) na kiutambuzi katika uwanja mbalimbali ilikuwa zaidi ya 200, na harakati hii imekuwa na athari na matokeo katika ngazi ya kikanda na kimataifa."

Luteni Jenerali Izdi alisema: "Nguvu kubwa zaidi ya kijeshi duniani na msaada wa nyuma wa NATO waliingia vitani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini mfumo wa Kiislamu ulivumilia na kusimama imara dhidi ya maadui."