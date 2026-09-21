Pezeshkian: Iran na Pakistan wanaweza kukidhi mahitaji yao

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Masoud Pezeshkian, rais wa nchi yetu, jioni ya leo Jumatatu katika mkutano na Seyed Mohsen Naqvi, waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan, akitoa radhi kwa mwenendo unaokua wa mahusiano ya Tehran na Islamabad, alisisitiza umuhimu wa kuimarisha na kupanua ushirikiano wa nchi mbili katika nyanja mbalimbali ikiwa ni pamoja na biashara, nishati, utalii, uwekezaji na mawasiliano ya kitamaduni na kisayansi.

Rais, akielekeza kwenye ongezeko kubwa la kiwango cha mahusiano kati ya nchi mbili, alisema: tunafurahi kwamba unafuatilia kwa kuendelea mwenendo wa ushirikiano wa nchi mbili na tunatumaini kwamba mwingiliano huu utaendelea katika nyanja zote kwa uzito zaidi.

Pezeshkian pia, akielekeza kwenye mwenendo unaopanuka wa mwingiliano kati ya nchi za Kiislamu, alisisitiza: tunaamini kwamba hatua na shinikizo za Marekani zimekuwa msingi wa kuongeza muunganisho na mwingiliano wa kuendelea kati ya nchi za Kiislamu na mikutano na mashauriano mengi kati ya wajumbe wa Iran na Pakistan ni mfano wazi wa mwenendo huu.

Rais, akisisitiza umuhimu wa kuimarisha uwekezaji wa pamoja na kuongeza mawasiliano kati ya sekta mbalimbali za nchi mbili, alibainisha: tunatumaini kwamba kwa maendeleo ya uwekezaji wa pamoja, kupanua mawasiliano na kuwezesha ushirikiano wa kiuchumi, tutashuhudia kuzama zaidi kwa mahusiano ya Iran na Pakistan.