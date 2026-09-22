Macron: Nilikubaliana na Trump kupunguza mvutano katika soko la nishati

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al Jazeera, "Emmanuel Macron" rais wa Ufaransa aliripoti kuhusu makubaliano na Donald Trump rais wa Marekani ya kupunguza mvutano katika masoko ya nishati, kulinda miundombinu ya Mashariki ya Kati na usafiri wa meli katika mlango wa Hormuz na kujaribu kusimamisha kwa muda mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati na ya kiraia ya Ukraine.

Macron pia alisema kwamba pande zote mbili zilikubaliana kuratibu juhudi zao kufikia kusimamishwa kwa muda kwa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati na miundombinu ya kiraia ya Ukraine.

Rais wa Ufaransa alisisitiza kwamba ni lazima kuanza haraka iwezekanavyo mazungumzo makubwa kuhusu masharti ya kuanzisha amani kati ya Urusi na Ukraine.