Araghchi: Iran itatetea kwa uthabiti maslahi na usalama wake wa kitaifa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Ararat Mirzoyan, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Armenia, ambaye amefanya safari ya Tehran akiongoza ujumbe wa kidiplomasia, asubuhi ya leo Jumatatu alikutana na kuzungumza na Seyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu.

Katika mkutano huu, walijadili na kubadilishana mawazo kuhusu uhusiano kati ya Tehran na Yerevan, na pande zote mbili, wakati wakipitia mwelekeo unaokua wa ushirikiano wa nchi mbili katika nyanja mbalimbali zinazowavutia nchi zote mbili, zilisistiza azimio la viongozi wa Iran na Armenia la kuendeleza na kuimarisha uhusiano.

Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, akirejelea uhusiano wa kale na wa kudumu kati ya watu wa Iran na Armenia, alisisitiza mwelekeo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kujitahidi kupanua uhusiano na majirani zake, hasa katika eneo la Caucasus na Asia ya Kati.

Alisisitiza kwamba Jamhuri ya Kiislamu inaipa umuhimu maalum uhusiano wa kindugu na unaokua kila wakati na Armenia na inaona kuimarisha kila siku mwingiliano na uhusiano na nchi za eneo la Caucasus na Asia ya Kati kama dhamana ya usalama na amani kwa nchi zote za eneo hilo na kama kichocheo cha ukuaji wa uchumi na ustawi wa watu wa eneo hilo.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Armenia, akieleza furaha yake kwa kufanya safari ya Tehran, alisisitiza asili ya kimkakati ya uhusiano kati ya Iran na Armenia na kuendelea na kujitolea kwa Yerevan katika kupanua ushirikiano na Iran, na alieleza matumaini kwamba kwa kutiwa saini kwa Makubaliano ya Ushirikiano wa Kimkakati wa Kina kati ya Iran na Armenia, uhusiano wa nchi mbili utaimarika zaidi.

Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Iran na Armenia katika mkutano huu walijadiliana kuhusu njia za kuimarisha zaidi ushirikiano katika nyanja za uchumi, siasa, biashara, usafirishaji na nishati.