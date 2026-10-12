Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi: Mgongano wa tanka kuu la pili na bomu la baharini katika Mlango wa Hormuz

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, idara ya uhusiano wa umma ya Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi katika taarifa yake namba 19 ilitangaza: Tanka kuu moja lililokiuka sheria, baada ya kugongana na bomu la baharini, leo mchana katika eneo la kusini la Mlango wa Hormuz lilipata mlipuko na moto katika chumba cha injini.

Katika sehemu nyingine ya taarifa hii imesemwa: Meli hii iliyokuwa na shehena ya mafuta ghafi iliyokuwa na nia ya kutoka Mlango wa Hormuz ilizima mifumo yake yote ya urambazaji na ilikiuka sheria za Mlango wa Hormuz, na kwa sababu ya kupita kwenye njia isiyoruhusiwa ilipata ajali hii. Hii ni tanka la tatu lililokiuka sheria ambalo kutoka jana hadi sasa limegongana na mabomu ya baharini kwenye njia isiyoruhusiwa ya Mlango wa Hormuz na kupata moto.

Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi mwishoni lilitangaza: Meli zote katika eneo la Mlango wa Hormuz ambazo zitazima mifumo yao ya urambazaji na utambuzi zitatambuliwa kama maadui na zitashughulikiwa kwa ukali na kwa uthabiti.