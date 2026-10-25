Meja Jenerali Abdullahi: Hatutaruhusu meli za Marekani kuingia Ghuba ya Uajemi

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, Meja Jenerali Ali Abdullahi, Mkuu wa Staff wa Majeshi na Kamanda wa Makao Makuu ya Khatam al-Anbia, akirejelea kushindwa mara kwa mara kwa jeshi la kigaidi la Marekani katika Asia ya Magharibi, alisema: Majeshi yenye heshima ya Iran ya Kiislamu, kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu, yalifanikiwa kufanya jeshi la maji la Marekani, ambalo Trump na viongozi wa nchi hiyo wanaona kama kilele cha nguvu ya Marekani na kwa hilo wanatishia eneo na dunia, lisiwe na ufanisi, kiasi kwamba hawana uwezo tena wa kukaribia bahari zinazozunguka Ghuba ya Uajemi na maji ya eneo la Iran.

Aliongeza: Rais wa Marekani lazima aote kwamba wanajeshi na jeshi lao wataingia tena Ghuba ya Uajemi. Watachukua ndoto hii kaburini milele.

Meja Jenerali Abdullahi alisisitiza: Hatutaruhusu kamwe na wakati wowote meli za kijeshi za Marekani kuingia Ghuba ya Uajemi. Trump amedai mara kwa mara kwamba ameharibu vituo vya nyuklia vya Iran, lakini wakati huo huo na mara kwa mara anasema kwamba Iran haipaswi kuwa na silaha za nyuklia, na upinzani huu wa wazi hauna mwisho.

Kamanda wa Makao Makuu ya Khatam al-Anbia alibainisha: Ikiwa mmeharibu kila kitu, basi kurudia upuuzi huu kuna maana gani? Maneno haya yasiyo na maana kabisa, yanayopingana na yanayorudiwa mara kwa mara yanatumika kudanganya maoni ya umma wa dunia na hasa watu wa Marekani.

Aliendelea: Ikiwa mna uhakika kwamba mmeharibu uwezo wote na nguvu za kijeshi za Iran, basi kwa nini meli zenu zilizoshika kutu, mashua na majeshi yenu ya woga hayathubutu kukaribia Mlango wa Hormuz, mipaka ya bahari na ardhi ya Iran?

Meja Jenerali Abdullahi alisisitiza: Bila shaka, kwa azimio thabiti la uongozi wa ujasiri na hekima, mapenzi ya watu waliotumwa na wanaoendelea kusimama, majeshi yanayojitoa na maafisa wa Iran ya Kiislamu imeamuliwa kuwazamisha Marekani na mtoto wake haramu utawala wa Kizayuni na majeshi yenu dhaifu na wavamizi siku hadi siku zaidi katika kinamasi mliojijengea kwa mikono yenu wenyewe.

Aliongeza: Kwa msaada wa Mwenyezi Mungu na ushindi wa Mungu, mkakati wa Iran yenye nguvu ni kwamba kadri mapambano haya yanavyozidi kuwa marefu, ndivyo mtakavyozamishwa zaidi kuliko hapo awali katika kinamasi cha kifo na uharibifu. Inshallah.