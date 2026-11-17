Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna, idara ya habari ya Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika taarifa yake ilitangaza kuendelea kwa kushindwa kwa vifaa vya kisasa vya CENTCOM mbele ya vita vya kielektroniki vya IRGC.

Maandishi ya taarifa hii ni kama ifuatavyo:

Dakika chache zilizopita, katika kuendeleza operesheni zilizofanikiwa za wapiganaji wa Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu dhidi ya vifaa vya jeshi la Marekani, ndege moja zaidi isiyo na rubani ya MQM-170 ya nchi hiyo, katika operesheni sahihi na iliyofanikiwa ya vita vya kielektroniki na wataalamu wa Kikosi cha Anga na Nafasi cha IRGC, ilidhibitiwa angani kusini mwa Qeshm na kutua chini akiwa mzima kabisa.

Kwa kukamata ndege huyu, idadi ya ndege zisizo na rubani za MQM-170 zilizotekwa imefikia 9. Kuendelea kwa uharibifu na utekaji wa vifaa vya kisasa vya Marekani kunaonyesha kwamba takwimu za hasara za CENTCOM zimeongezeka kiasi kwamba inaonekana hesabu yake pia imeshindikana na makamanda wa makao makuu hayo.

Maafisa vijana na wasomi wa Kikosi cha Anga na Nafasi cha IRGC, kwa kutegemea elimu ya ndani na ubunifu katika uwanja wa vita vya kielektroniki, walionyesha tena kwamba ubora wa kiteknolojia unaodaiwa na Marekani si dhamana ya usalama wa vifaa vya kijeshi vya nchi hiyo.

Anga ya Iran haitakuwa uwanja wa majaribio na makosa ya wavamizi, na Wamarekani wanapaswa kujua kwamba harakati yoyote ya uadui itakabiliana na jibu madhubuti la watetezi wa nchi.