Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna, idara ya habari ya Jeshi la Wanamaji la Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika taarifa yake ilitangaza: tanker mwingine mkiukaji sheria limeungua moto katika Mlango wa Hormuz.

Katika taarifa hii imeelezwa:

Dakika chache zilizopita tanker mkiukaji sheria ambalo lilikuwa likisafiri katika eneo lililokatazwa mashariki mwa Mlango wa Hormuz kwa kuzima mifumo ya urambazaji, liliungua moto kutokana na kugongana na bomu la baharini na likapata uharibifu mkubwa.

Tanker hili ni tanker la nne kuharibiwa katika saa 24 zilizopita mashariki mwa Mlango wa Hormuz.

Usalama wa Mlango wa Hormuz hautapatikana kwa maneno matupu na udanganyifu; bali kupita kwa usalama kunahitaji kuzingatia kanuni za urambazaji na uratibu na vikosi vya silaha vya Iran ya Kiislamu.