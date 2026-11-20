Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, Ali Akbar Velayati katika maandishi kwa lugha ya Kiarabu yaliyoelekezwa kwa watawala wa Bahrain alisema: shinikizo kwa wanachuoni, hasa Ayatollah Isa Qassem, na ukandamizaji wa madai ya kiraia nchini Bahrain vinazidisha mpasuko kati ya serikali na jamii; "mpasuko ambao hautazibwa na mwavuli uliooza wa usalama wa Marekani wala sarabi ya kuhalalisha na Israel".

Mshauri wa Kiongozi wa Mapinduzi alisema: katika mazungumzo halisi ya Kiislamu, uhalisi na uhalali wa kisiasa vinatokana na mapenzi ya watu na havitadumu bila kuridhika kwao.