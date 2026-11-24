Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, gazeti la Times of Israel likinukuliwa na jarida la Marekani New York liliripoti kwamba Jared Kushner, mkwe wa Trump na mjumbe maalum wa Marekani, alionya kwamba utawala wa Kizayuni ikiwa utaendelea na hatua zake dhidi ya Ukanda wa Gaza utakuwa taifa lililotengwa katika nyanja ya kimataifa

Aliongeza kwamba utawala wa Kizayuni umesimama mbele ya njia mbili. Kwa upande mmoja unaweza kutoka katika operesheni ya Oktoba 7 na kuwa salama zaidi na mwenye upatano zaidi na dunia, na kwa upande mwingine kuendelea na mwendo wake wa sasa ambao utasababisha kuwa taifa lililotengwa katika nyanja ya kimataifa

Times of Israel iliripoti kwamba maneno haya ya Kushner yana umuhimu wa pekee kutokana na nafasi yake katika chama cha Republican