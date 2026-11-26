Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Sardar Shekarchi katika sehemu nyingine ya hotuba yake, akielekeza kwenye mchakato wa kuporomoka kwa nguvu ya Marekani na upande wa kiburi, alisema: njia ya harakati ya kiburi cha kimataifa, hasa Marekani ya kihalifu na utawala wa Kizayuni, ni njia ya kuporomoka na kuangamizwa, na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kutegemea uwezo wake itajitahidi kuongeza kasi ya kuporomoka huku.

Akijibu swali kuhusu mabadiliko ya kijeshi katika kanda na uwezekano wa mshangao mpya kwa adui, alisisitiza pia: mbinu na mikakati ya maendeleo ya Iran katika nyanja ya ulinzi na kijeshi itakuwa tofauti na ya zamani, na kwa sababu ya umuhimu wa kulinda taarifa, maelezo yake hayawezi kutolewa.