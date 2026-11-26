Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa kutoka idara ya mahusiano ya umma ya Wizara ya Mambo ya Nje, wizara hii katika kujibu uvamizi wa hivi karibuni wa utawala wa Kizayuni, ikielekeza kwenye kuendana kwa mashambulizi haya na hatua za utawala huu za "kusherehekea uhuru wa Lebanon", ilielezea hatua hizi kama ukiukaji mkubwa wa Mkataba wa Umoja wa Mataifa na makubaliano ya usitishaji mapigano ya mwaka 2024. Katika taarifa hii, utawala wa Kizayuni umetajwa kama tishio kubwa kwa uhuru, uadilifu wa eneo, usalama na utulivu wa Lebanon.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, ikilaani uhalifu wa mauaji ya kimbari na ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa na utawala wa Kizayuni huko Gaza, Ukingo wa Magharibi, Lebanon, Syria na nchi nyingine za kanda, ilisisitiza umuhimu wa mwitikio madhubuti wa jamii ya kimataifa na Umoja wa Mataifa. Taarifa hii imetaja Marekani kama msaada mkubwa na mshirika wa Israel, na hatua za Baraza la Usalama zimepimwa kama kutofanya kazi kunakozuia kuzuia uvamizi na ukoloni wa utawala huu. Pia imeelezwa kwamba msaada wa Marekani na baadhi ya nchi za Magharibi, sio tu umetia shaka heshima ya chombo hiki, bali umesababisha kuongezeka kwa uvunjaji wa sheria na uhalifu wa utawala wa Kizayuni.

Katika sehemu nyingine ya taarifa hii, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ililaani uingiliaji wa uharibifu wa Marekani katika mambo ya ndani ya Lebanon na ilionya kwamba hatua za Washington za kuunda mifumo isiyo na makubaliano ya kitaifa nchini Lebanon, sio tu zina lengo la kuhakikisha haki na maslahi ya kitaifa ya nchi hii, bali zinachukuliwa kama tishio kubwa kwa usalama, utulivu na umoja wa kitaifa wa Lebanon.

Mwishoni, Wizara ya Mambo ya Nje, wakati ikisifu ustahimilivu na uthabiti wa taifa tukufu la Lebanon dhidi ya uvamizi, ilisisitiza msaada wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa nchi hii katika njia ya kutetea uhuru, uhuru wa kitaifa na uadilifu wa eneo.