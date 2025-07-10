  1. Home
Wafuasi na Wapenzi wa Ahlul-Bayt Rasulillah(s) Mkoani Tabora wakihuisha Majlisi kuhusu Mateka wa Kizazi cha Mtume(s) baada ya Mauaji ya Karbala +Video

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Katika Picha na video hizi ni Mkoani Tabora Waumini Wafuasi na Wapenzi wa Ahlul-Bayt (as) wakiwa katika kuhuisha Majlisi inayohusiana na Mateka wa Karbala. Majlisi hizi zinafanyika katika usseiniyyah ya Imam Mahdi (a.t.f.s) iliyopo katika Mkoa wa Tabora - Tanzania.

10 Julai 2025 - 14:04
News ID: 1706543

