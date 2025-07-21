  1. Home
Taarifa Muhimu ya Kitaaluma - Mitihani ya Mwisho Kituo cha Kiislamu Al-Hadi (as) - Malawi + Picha

Tunawatakia mafanikio Wanafunzi wote katika mitihani yao.

21 Julai 2025 - 12:34
News ID: 1710117

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mitihani ya mwisho wa term inaendelea katika Kituo cha Kiislamu cha Al-Hadi kilichopo Nchini Malawi.

Mitihani hii inasimamiwa na Uwakilishi wa Jamiatu Al-Mustafa (s) hapa nchini Malawi.

Tumekuwekea hapo chini picha zaidi za taswira ya Utaratibu wa Mitihani unavyoendelea katika Chuo cha Kiislamu cha Al-Hadi (as) Nchini Malawi.

