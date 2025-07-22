Majlisi ya Shahada ya Imam Hussein (a.s) na Matukio ya Baada ya Ashura, Kamachumu + Picha

Kitengo cha Tabligh Mkoani Kagera kinatoa rambirambi kwa Waislamu wote Duniani kwa msiba wa Karbala ambao vuguvugu lake ni la kudumu katika Nyoyo za Waumini hususan Wafuasi wa Ahlul-Bayt (as).

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Majlisi ya Shahada ya Imam Hussein (a.s) na Matukio ya Baada ya Ashura, imefanyika Kamachumu katika Kituo cha Wafuasi wa Ahlul-Bayt (as) Kinachoitwa: Kamachumu Shia Centre (Masjidu Nuruzerabai), Tarehe: 20 Julai, 2025, ambapo iliandaliwa na kusimamiwa na Taasisi ya: Murtaza Foundation

Wazungumzaji katika Majlisi hiyo ni pamoja na:

1_Sheikh Abdul-Malik Kawaya ambaye alisisitiza umuhimu wa ibada, kusoma Qur’an, na kushikamana na Watukufu wa Ahlul Bayt (a.s).

2_Sheikh Hussein Shahid Ntarugera ambaye alisoma Majlisi ya Shahada ya Imam Hussein (as) kwa hisia kubwa, na kuwagusa hadhira Kiroho.

3_Mwenyekiti wa Khoja Shia Ithna-Asheri Jamaat alitoa shukrani kwa waliohudhuria Majlisi hiyo na kuwahimiza kuwaombea Amani na Ushindi Waislamu na Wananchi wa Wapalestina kwa ujumla.

Ripoti hii imetolewa kwa hisani kubwa ya:

Kitengo cha Tabligh - Bukoba, Murtaza Foundation.