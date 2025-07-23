Habari Pichani | Ziara ya Rais katika Madhabahu (Haram) ya Hadhrat Fatima Masoumeh (SA)

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt (A.S) - ABNA - Katika ziara yake katika Mji Mtakatifu wa Qom, Rais wa Iran Masoud Pezeshkian alitembelea Haram / Kaburi Tukufu la Hadhrat Fatima Masoumeh (SA) na kutoa heshima kwa Madhabahu / Haram Tukufu ya Bibi Yetu Mkarimu wa Ahlul-Bayt (as) na mwenye Hadhi. Pia alitembelea / Alizuru Kaburi la Marehemu Dolabi na kisha kutoa heshima zake kwenye Kaburi la Marhumu Shahidi Mohammad Saeed Izadi (Hajj Ramadhani).

