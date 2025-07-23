Mazungumzo ya wataalam na ABNA katika mkutano "Harakati za Husseini na Mhimili wa Upinzani: Kufanana na Tofauti za Machafuko ya Milele + Picha

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt (as) -ABNA-, Wataalam wa kike Dkt. Unsiyya Khazali, Naibu wa Rais wa zamani wa masuala ya wanawake na familia, Dkt. Tayyiba Rabbani, Profesa wa seminari na Chuo Kikuu na Mmisionari (Mwana Tabligh) wa Kimataifa, na Fatima Jaiwani, Mhadhiri na Mwanaharakati wa Kimataifa kutoka Pakistan, waliwasilisha maoni yao katika kikao cha "Harakati za Hussein (as) na Mhimili wa Upinzani: Kufanana na Tofauti za Intifada ya Milele" katika Shirika la Habari la ABNA.

