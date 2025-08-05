Uzinduzi wa Kozi ya Ufundi wa Umeme kwa Vijana katika Taasisi ya Al-Mustafa, Dar es Salaam + Picha

Lengo kuu la kozi hii ni kuinua ujuzi wa vijana katika nyanja ya ufundi wa umeme na kuwapatia fursa za ajira kwa wale wenye hamasa na mapenzi ya kujifunza taaluma hiyo.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Uzinduzi wa Darasa la Mafunzo ya Ufundi wa Umeme katika Taasisi ya Al-Mustafa - Dar es Salaam

Mwalimu wa Kozi: Sheikh Ali - Katika siku hii, kwa uwepo wa walimu na wanafunzi, darasa maalumu la mafunzo ya ufundi wa umeme limezinduliwa katika kituo cha elimu cha Al-Mustafa.

