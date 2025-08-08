Hafla ya Kuwaenzi Mashahidi wa Ujasiri na Kumbukumbu ya Arobaini ya Mashahidi wa Uongozi wa Kidini katika Haram ya Bibi Fatima Maasumah (SA) +Picha

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – hafla ya kuwaenzi mashahidi wa ujasiri na kuadhimisha kumbukumbu ya siku ya arobaini ya mashahidi wa uongozi wa kidini waliouawa katika Vita vya Kujihami vya Siku 12 dhidi ya utawala wa Kizayuni imefanyika katika Haram Tukufu ya Bibi wa Ukarimu, Sayyidat Fatima Maasumah (sa), kwa hotuba iliyotolewa na Hujjatul-Islam wal-Muslimin Abdullah Haji Sadiqi, Mwakilishi wa Kiongozi wa Mapinduzi katika Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi (IRGC), na qasida kutoka kwa Sayyid Ali Husseini Nejad, huku wananchi na wanazuoni wakihudhuria kwa wingi.

