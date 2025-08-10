  1. Home
Taarifa kwa Picha | Mkutano wa Kimataifa wa Arubaini, Umoja wa Kiislamu na Masuala ya Uislamu Duniani + Picha

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Mkutano wa Kimataifa wenye mada ya “Arubaini, Umoja wa Kiislamu na Masuala ya Uislamu Duniani” umefanyika katika ukumbi wa mikutano wa *Bwana Mtukufu Khātam al-Awsiyaa (s.a) ndani ya Haram Tukufu ya Imam Hussein (a.s), mjini Karbala al-Muqaddasah, kwa ushiriki wa kundi la wanazuoni kutoka nchi mbalimbali za Kiislamu, siku chache kabla ya Arubaini ya Imam Hussein (a.s).

10 Agosti 2025 - 21:35
News ID: 1715968

