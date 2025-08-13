Katibu Mkuu katika Mawkib na Husainiya ya Watu wa Kuwait kwenye Msambazo wa 799 kutoka Najaf hadi Karbala

Mawkib ya Kuwait kwa ukarimu na moyo mkunjufu, wamesaidia kuunda mazingira ya kiroho yaliyojaa upendo kwa Mazuwwari, na Husainiya yao imegeuka kuwa moja ya sehemu zenye shughuli nyingi zaidi katika njia ya Matembezi ya Arubaini.

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - katika njia ya Matembeleo Makubwa ya Arbaeen ya Hussein, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul Bayt (a.s) alifanya ziara kwenye Msambazo wa 799 na kutembelea Mawkib na Husainiya ya Watu wa Kuwait.

Ziara hii ni ishara ya upendo wa pamoja na ukarimu wa kipekee kwa Mazuwwari wa Hussein(as), ambao katika njia yote kutoka Najaf hadi Karbala, wanakabiliana na mashabiki wa Aba Abdillah (a.s) kwa shauku na mapenzi. Wenye Mawkib wa Kuwait kwa ukarimu na moyo mkunjufu, wamesaidia kuunda mazingira ya kiroho yaliyojaa upendo kwa Mazuwwari, na Husainiya hii imegeuka kuwa moja ya sehemu zenye shughuli nyingi zaidi katika njia hiyo.

Ziara hii ni mfano mwingine wa muunganiko wa kina wa Waislamu katika matembeleo makuu haya na inaonyesha tamaduni tajiri za ukarimu na huduma katika Arbaeen ya Hussein (as).