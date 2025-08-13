  1. Home
Habari Pichani | Uwepo wa Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul Bayt (a.s) Katika Njia ya Matembezi ya Arbaeen ya Hussein(as) +Picha

Ayatollah Ramezani alitembelea baadhi ya Mawkib za kimataifa katika njia hii na kutoa shukrani kwa wale wote wanaoshiriki katika utumishi na Huruma kwa Mazuwwari wa Aba Abdillah al-Hussein (a.s).

13 Agosti 2025 - 19:34
News ID: 1716645

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Ayatollah Reza Ramezani, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul Bayt (a.s), ameshiriki pamoja na mamia ya Mazuwwari wa Arbaeen katika Njia ya Hussein -as- (njia ya kutembea kwa miguu kutoka Najaf hadi Karbala). 

