Majlisi ya Arubaini ya Aba Abdillāh al-Ḥusayn (a.s) na Mashahidi wa Karbala yafanyika Mjini Moshi +Picha

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Leo hii, Maadhimisho ya Arubaini ya Mashahidi wa Karbala pamoja na kumkumbuka Imam, Aba Abdillāh al-Ḥusayn (a.s) yamefanyika katika Hosseiniyyah ya Khoja, Moshi Mjini.

Mzungumzaji katika Majlisi hiyo alikuwa ni Sheikh Suleiman Abdul, ambaye alihutubia waumini kuhusu mafundisho na thamani za kudumu za mapambano ya Imam Hussein (a.s).