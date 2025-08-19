  1. Home
  2. service
  3. Habari za Afrika

Mwenyekiti wa JMAT-TAIFA Ashiriki Harusi ya Mtoto wa Rais wa Zanzibar +Picha

Aidha, Sheikh Dkt.Alhad Mussa Salum, ametumia fursa hiyo kutoa pongezi kwa niaba ya JMAT na ambapo alisema: "Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania (JMAT-TAIFA) inatoa pongezi za dhati kwa familia ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na kuwaombea wanandoa wapya maisha yenye upendo, baraka na amani ya kudumu".

19 Agosti 2025 - 08:23
News ID: 1718155

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Dar es Salaam, [18-08-2025] - Mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania (JMAT-TAIFA), Sheikh Dkt. Alhad Mussa Salum, alipata wasaa wa kushiriki katika hafla ya harusi ya mtoto wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi. Hafla hiyo ilihudhuriwa na Masheikh maarufu, waumini pamoja na wageni kutoka kada mbalimbali za kijamii.

Mwenyekiti wa JMAT-TAIFA Ashiriki Harusi ya Mtoto wa Rais wa Zanzibar +Picha

Katika hotuba yake ya pongezi, Sheikh Dkt. Alhad Mussa Salum alisisitiza kuwa:

Harusi ni jambo la kheri, na watu wema na wenye kheri katika jamii daima hufanya lenye kheri na huonekana wakishiriki katika mambo ya kheri.”

Mwenyekiti wa JMAT-TAIFA Ashiriki Harusi ya Mtoto wa Rais wa Zanzibar +Picha

Hafla hiyo ilifanyika katika mazingira ya furaha, mshikamano na upendo wa kijamii, ikidhihirisha Ushirikiano wa kidini na kijamii miongoni mwa wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla.

Mwenyekiti wa JMAT-TAIFA Ashiriki Harusi ya Mtoto wa Rais wa Zanzibar +Picha

Aidha, Sheikh Dkt. Alhad Mussa Salum alitumia fursa hiyo kutoa pongezi kwa niaba ya Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania (JMAT-TAIFA) ambapo alisema:

“Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania (JMAT-TAIFA) inatoa pongezi za dhati kwa familia ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na kuwaombea wanandoa wapya maisha yenye upendo, baraka na amani ya kudumu.”

Mwenyekiti wa JMAT-TAIFA Ashiriki Harusi ya Mtoto wa Rais wa Zanzibar +Picha

Your Comment

You are replying to: .
captcha