Chuo cha Al-Mustafa (s) Dar-es-salaam - Tanzania chaendesha mtihani wa kila wiki kwa wanafunzi wake +Picha

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Dar es Salaam - Tanzania: Leo hii, 23 Agosti 2025 (Jumamosi) Chuo Kikuu cha Al-Mustafa (s) Tanzania kimeendesha mtihani wake wa kila wiki kwa wanafunzi katika ngazi na fani mbalimbali za elimu ya dini na taaluma nyinginezo.

Mitihani hii ni sehemu ya mpango wa kawaida unaosimamiwa na Idara ya Elimu ya Chuo, kwa lengo la kupima maendeleo ya kielimu na uelewa wa wanafunzi hatua kwa hatua.

Kwa mujibu wa viongozi wa chuo, mtihani wa kila wiki ni chombo muhimu cha kielimu kinachosaidia kufuatilia maendeleo ya wanafunzi, kubaini changamoto wanazokabiliana nazo, na kuweka mikakati ya kuboresha zaidi mbinu za ufundishaji na ujifunzaji.

Aidha, mfumo huu huwahimiza wanafunzi kujipanga vizuri na kuwa na mwendelezo wa masomo bila kurundikiwa maswali mwishoni mwa muhula.

Wakati wa mtihani huo, walimu na wasimamizi walihakikisha kwamba kila kitu kimefanyika kwa nidhamu, usawa na uadilifu wa kielimu. Usimamizi makini ulihakikisha kwamba taratibu zote zimezingatiwa, ili matokeo yawe ni kipimo cha haki cha uwezo wa mwanafunzi mmoja mmoja.

Mitihani ya kila wiki ya Chuo Kikuu cha Al-Mustafa (s) - Dar-es-salaam imekuwa ikionekana kama nguzo ya msingi ya nidhamu ya kitaaluma, ikiimarisha uwezo wa wanafunzi si tu katika nadharia bali pia katika maandalizi ya kuwa wahudumu bora wa dini na jamii katika siku zijazo.