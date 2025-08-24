Wanafunzi wa Shule ya Msingi Dar-ul-Muslimeen Waadhimisha Arubaini ya Imam Hussein (a.s) +Picha

Mkusanyiko huu ulilenga kukuza mapenzi kwa Ahlul-Bayt (a.s.) ndani ya nyoyo za watoto na kuwajengea mafunzo ya kupinga dhulma na kusimama kidete katika haki, kama linavyofundisha tukio la Karbala.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Wanafunzi wa Shule ya Msingi Dar-ul-Muslimeen wameandaa kikao maalumu cha kuadhimisha Arubaini ya Imam Hussein (a.s.), mjukuu wa Mtume Muhammad (s.a.w.w) aliyeuawa shahidi huko Karbala.

Katika maadhimisho hayo, wanafunzi walifanya kisomo cha Qur’ani Tukufu, mashairi na tenzi za maombolezo (marsiya na nauha) kwa kumbukumbu ya kujitolea kwa Imam Hussein (a.s.) na wafuasi wake waaminifu. Walimu nao walitoa hotuba fupi wakieleza kuhusu mafunzo ya uadilifu, subira na ujasiri yaliyodhihirishwa na Imam Hussein (a.s).

Mkusanyiko huu ulilenga kukuza mapenzi kwa Ahlul-Bayt (a.s.) ndani ya nyoyo za watoto na kuwajengea mafunzo ya kupinga dhulma na kusimama kidete katika haki, kama linavyofundisha tukio la Karbala.

Uongozi wa shule ulipongeza ushiriki wa wanafunzi na kusisitiza umuhimu wa kuwafundisha kizazi kipya kuhusu urithi wa Imam Hussein (a.s.), ili ujumbe wa Arubaini uendelee kuwa nuru na msukumo wa viongozi wa baadaye.