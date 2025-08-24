Bukoba - Muleba | Mamia Washiriki Mazishi na Maziko ya Sheikh Yasin Iddi - "Tumepoteza Taa ya Elimu na Sauti ya Hekima na Moyo wa Ibada" +Picha

Sheikh Yasin, alijulikana kwa bidii yake katika kufundisha Qur’an, Fiqhi na maadili ya Kiislamu. Alikuwa mwalimu na mlezi wa wanafunzi wengi wa elimu ya dini, ambao leo Wana wajibu wa kuendeleza njia yake ya kielimu.

Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Leo hii Tarehe Jumapili, 24 Agosti 2025 – Waumini na Wanafunzi wa Sayansi ya Dini na Wafuasi wa Mtume Muhammad (saww) na Aali zake Muhammad (as), wamepata pigo kubwa kufuatia kifo cha Sheikh Yasin Iddi Bashemera (Allah Amrehemu).

Kwa mapenzi makubwa waliyokuwa nayo kwake, mamia ya waumini, wanafunzi wake, na viongozi wa dini walikusanyika kumpa heshima za mwisho katika shughuli za mazishi na maziko yaliyofanyika nyumbani kwa marehemu huko Karutanga, Wilaya ya Muleba, Mkoa wa Kagera – Tanzania.

Viongozi Waliohudhuria

Miongoni mwa waliokuwepo ni viongozi wa Bilal Muslim Mission of Tanzania – Kagera, wakiongozwa na Alhaj Mohammed Manji, Mwenyekiti wa Bilal Muslim Mission – Kagera.

Hotuba ya Faraja

Katika hotuba yake, Alhaj Mohammed Manji alisema:

“Tumepoteza taa ya elimu, sauti ya hekima, na moyo wa ibada. Tuendelee kumuenzi kwa kuyatekeleza aliyotufundisha.”

Aidha, maneno ya faraja yalitolewa kwa familia ya marehemu, pamoja na wito kwa jamii kuendeleza misingi ya elimu ya dini aliyoiimarisha.

Wasifu wa Marehemu

Sheikh Yasin Iddi Bashemera alikuwa miongoni mwa wanazuoni waliotoa mchango mkubwa katika kueneza elimu ya dini katika Mkoa wa Kagera na maeneo jirani.

Alijulikana kwa bidii yake katika kufundisha Qur'an, Fiqhi na maadili ya Kiislamu.

Alikuwa mwalimu na mlezi wa wanafunzi wengi wa elimu ya dini, ambao leo wanaendeleza njia yake ya kielimu.

Alijulikana kwa unyenyekevu, hekima na ibada, na mara nyingi alihitajika kama mshauri wa kidini na kijamii.

Alisimama mstari wa mbele katika kujenga umoja na mshikamano wa kijamii, akihimiza mshikikano na upendo miongoni mwa waumini.

Dua kwa Marehemu

اللّهُمَّ اغفِر لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاجْعَلْ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ

Aamin ya Rabbal-‘aalamin.