Majlisi ya Kumbukizi ya Kifo cha Imam Reza (a.s) Yafanyika Kariakoo, Jijini Dar-es-Salaam +Picha

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Dar-es-Salaam - Tanzania - Majlisi maalumu ya kumbukizi ya kifo cha Imam Ali bin Musa ar-Ridha (a.s) imefanyika katika mitaa ya Kariakoo, jijini Dar-es-Salaam, ambapo waumini wengi walikusanyika kwa mapenzi ya Mtume Muhammad (s.a.w.w) na Ahlul-Bayt wake watoharifu (a.s).

Mahudhurio

Hafla hii ya maombolezo imehudhuriwa na:

Waumini kutoka sehemu mbalimbali za jiji la Dar-es-Salaam.

Wapenzi na wafuasi wa Ahlul-Bayt (a.s).

Wanafunzi wa Chuo cha Kisayansi cha Jamiat Al-Mustafa (s), kilichopo Mbezi Beach – Dar-es-Salaam.

Shughuli zilizofanyika

Katika Majlisi hiyo kulisomwa:

Aya za Qur’an Tukufu.

Nauha na Marsia za maombolezo,

Hotuba zilizobainisha nafasi ya Imam Reza (a.s) katika kudumisha elimu na uongozi wa kiroho katika Uislamu.

Umuhimu

Majlisi kama hizi zinaendelea kudumisha: