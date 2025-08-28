Jamiat Al-Mustafa (s) | Darasa la Subhi ya Kiroho: Dkt. Saleh Maulid Ahimiza Umuhimu wa Kuamka Mapema Alfajiri na Muhasaba ya Nafsi +Picha

Muhasaba ya Nafsi (Kujipima Kiroho): Mwalimu alibainisha kuwa kujichunguza kila siku ni nguzo muhimu katika malezi ya nafsi. Wanafunzi walihimizwa kujiuliza: “Nimefanya nini jana? Nimepoteza nini? Nini nimefanikiwa?” Hii inasaidia kujirekebisha na kuepuka kurudia makosa.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Leo Jumatano, tarehe 27/6/2025 – Darasa la Asubuhi ya Kiroho (Subhi Maanawi) limefanyika katika Chuo cha Kisayansi ya Kidini cha Jamiat Al-Mustafa (s) -Mzungumzaji katika Darsa hili akiwa ni: Sheikh Dkt. Saleh Maulid.

Katika darasa hili la kiroho la asubuhi, lililoendelea kufanyika kama kawaida yake kwa kila Siku, Dkt. Saleh Maulid alitoa mafunzo yenye lengo la kuongeza uelewa wa kiroho na maadili ya wanafunzi. Mada kuu zilizojadiliwa ni pamoja na:

Umuhimu wa Kuamka Alfajiri (Bidaari ya Sahari):

Alieleza kuwa nyakati za usiku wa manane na alfajiri ni wakati bora kabisa wa kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Huo ni wakati ambapo moyo unakuwa mtulivu, akili haina msongamano, na dua hupokelewa kwa unyenyekevu zaidi. Wanafunzi walihimizwa kujenga desturi ya kuamka mapema kwa ajili ya ibada, tafakuri na kusoma Qur’an. Muhasaba ya Nafsi (Kujipima Kiroho):

Mwalimu alibainisha kuwa kujichunguza kila siku ni nguzo muhimu katika malezi ya nafsi. Wanafunzi walihimizwa kujiuliza: “Nimefanya nini jana? Nimepoteza nini? Nini nimefanikiwa?” Hii inasaidia kujirekebisha na kuepuka kurudia makosa. Maandalizi ya Kuingia Siku kwa Mtazamo wa Kihusiano na Mungu:

Alisisitiza kwamba mwanzo wa siku unapaswa kuanza kwa nia safi na uhusiano wa karibu na Mwenyezi Mungu. Hii inaleta nguvu ya kiroho, msimamo wa maadili, na husababisha baraka katika kazi na masomo ya siku nzima.

Nukta Muhimu za Darsa hili

Dkt. Saleh Maulid alisisitiza kuwa asubuhi ndiyo ufunguo wa siku , na mtu anapoitumia vyema kwa ibada na tafakuri, anapata mwanga wa kiroho unaomsaidia kudumu katika uchamungu (taqwa).

, na mtu anapoitumia vyema kwa ibada na tafakuri, anapata mwanga wa kiroho unaomsaidia kudumu katika uchamungu (taqwa). Mafunzo haya yamekusudia kuwasaidia wanafunzi waondokane na uzembe wa kiroho na kuzidisha uhusiano wao na Qur’an, dua na ibada za usiku.

Aidha, alitaja kuwa mapokeo ya Ahlul-Bayt (a.s.) yameweka msisitizo mkubwa juu ya ibada ya usiku na muhasaba ya nafsi, kwani ndiyo njia ya kujenga jamii yenye maadili mema na misingi ya uadilifu.

Kwa ufupi, darasa hili lilikuwa mwongozo wa kiroho kwa wanafunzi, likiwakumbusha kwamba mafanikio ya kielimu na kijamii hayatenganishwi na malezi ya kiroho na maadili.