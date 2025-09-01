Jamiat Al-Mustafa (s) - Dar-es-salaam | Umeme na Dini: Daraja Kati ya Maarifa ya Kidunia na Kiakhera +Picha

Darsa la Umeme limeendelea Leo hii katika Chuo cha Kisayansi cha Kimataifa cha Jamiat Al-Mustafa (s) - Dar-es-salaam.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Jamiat Al-Mustafa (s) - Dar-es-Salaam, imejikita zaidi katika mtazamo mpana juu ya elimu ya dini katika dunia ya sasa, na inaona na kutambua umuhimu wa darsa (masomo) au taaluma mbalimbali za Kisekula kama vile somo la umeme kwa wanafunzi wa vyuo vya kidini.

Umuhimu wa Somo Umeme kwa Wanafunzi wa Kidini

Katika mazingira ya sasa ya dunia ya kisasa na kiteknolojia, elimu ya kidini pekee haitoshi kuwaandaa wanafunzi kwa changamoto na fursa za maisha ya leo. Miongoni mwa maarifa muhimu ya kimaisha ni umeme (Electrical Knowledge). Hii ni taaluma yenye mchango mkubwa si tu kwa maendeleo ya jamii, bali hata katika kuendeleza kazi za kidini. Hapa chini ni sababu kuu zinazoonyesha umuhimu wa somo hili kwa wanafunzi wa dini:

1. Uwezo wa Kujitegemea Kimaisha

Wanafunzi wengi wa dini hukutana na changamoto za maisha baada ya masomo. Kumudu taaluma kama ya umeme huwapa fursa ya:

Kujiajiri au kuajiriwa.

Kutoa huduma ndani ya jamii yao.

Kuepuka utegemezi wa misaada au fadhila, hivyo kuishi kwa heshima.

2. Huduma kwa Taasisi za Kiislamu

Masjid, Hawza, maktaba za Kiislamu na taasisi nyingine nyingi hutegemea umeme kwa:

Mifumo ya taa, vipaza sauti, kamera, feni, AC, n.k. Mwanafunzi wa dini mwenye ujuzi wa umeme anaweza kusaidia katika:

Matengenezo ya vifaa hivyo.

Ushauri wa kitaalamu juu ya matumizi bora ya umeme.

Kupunguza gharama kwa taasisi.

3. Dawa ya Changamoto za Kidunia na Kidini

Wakati mwingine, umeme unatumika katika:

Kufanikisha matangazo ya dini kwa njia ya redio, TV, au mitandao.

Kutengeneza au kutengeneza vifaa vya kufundishia (kama projectors, speaker systems, n.k.)

Talaba mwenye ujuzi wa umeme anaweza kuwa daraja kati ya elimu ya dini na teknolojia ya kisasa.

4. Kueneza Uislamu kwa Njia ya Kisasa

Leo hii, Da’wa haifanywi tena kwa njia ya maneno pekee. Vifaa vya kisasa kama:

Vipaza sauti.

Mitaa ya taa za solar kwa misikiti vijijini.

Studio za kurekodia khutba.

Yote yanahitaji mtu mwenye uelewa wa umeme. Talaba mwenye elimu hiyo atakuwa na mchango mkubwa katika kueneza Uislamu kwa njia ya kiubunifu.

5. Kupambana na Mitazamo ya Kimakosa

Kuna dhana potofu kuwa wanafunzi wa dini hawawezi kuwa washiriki wa maendeleo ya kiteknolojia. Kupitia mafunzo ya umeme:

Wanafunzi wa Dini huonyesha kuwa Uislamu haupingani na maendeleo.

Huwa mfano bora kwa jamii kwa kuunganisha elimu ya dini na dunia.

Kwa ujumla:

Kuongeza masomo ya kivitendo kama Umeme katika mtaala wa wanafunzi wa dini ni hatua ya busara na ya lazima kwa nyakati hizi. Uislamu haukupinga taaluma yoyote yenye faida kwa jamii, bali ulihimiza elimu kwa upana wake.

Kama alivyonukuliwa Mtume (s.a.w.w):

“Elimu ni faradhi kwa kila Muislamu, mwanamume na mwanamke.”

Kwa hiyo, Darsa la Umeme si tu msaada kwa maisha ya dunia, bali pia ni daraja la kufanikisha malengo ya dini.