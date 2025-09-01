Imam Al-Askari (a.s): Mwanga wa Elimu na Subira Akumbukwa katika Kituo cha Al_Kawthar, Kigoma +Picha

Kwa heshima ya kumbukumbu ya kuuawa shahidi kwa Imam Hasan Al-Askari (a.s), mmoja wa Maimamu wa Nyumba ya Mtume (s.a.w.w), Majlisi Maalum ya Maombolezo imefanyika katika Kituo cha Al-Kawthar (a.s) kilichopo Kigoma, nchini Tanzania, mnamo tarehe 8 Rabi’ul-Awwal 1447 Hijria.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-Leo hii, Tarehe: 1 Septemba, 2025, Sawa na tarehe 8 Rabi’ul-Awwal 1447H, imekuwa ni Siku ya Huzuni kwa Wafuasi wa Mtume Muhammad na Aali zake Muhammad (Amani iwe juu yao) amba Majlisi adhimu ya Kumuomboleza Imam Hassan Al-Askari (a.s) imefanyika kwa Hamasa kubwa katika Kituo cha Kidini cha Al-Kawthar - Kigoma, Tanzania.

Kwa heshima ya kumbukumbu ya kuuawa shahidi kwa Imam Hasan Al-Askari (a.s), mmoja wa Maimamu wa Nyumba ya Mtume (s.a.w.w), Majlisi Maalum ya Maombolezo imefanyika katika Kituo cha Al-Kawthar (a.s) kilichopo Kigoma, nchini Tanzania, mnamo tarehe 8 Rabi’ul-Awwal 1447 Hijria.

Katika majlisi hii, waumini wamekusanyika kwa pamoja kwa ajili ya:

Kumuomboleza kwa huzuni Shahidi huyu Mtukufu wa Ahlul-Bayt (a.s).

Kusoma mawaidha juu ya maisha, elimu, na juhudi za Imam katika kuhifadhi Uislamu wa kweli.

Kufanya dua na matam ya huzuni kuonyesha mapenzi na utiifu kwa kizazi kitakatifu cha Mtume (s.a.w.w).

"A’dhamallāhu ujūrana wa ujūrakum" – Mwenyezi Mungu atuongezee sisi na nyinyi malipo adhimu kwa msiba huu mkubwa.

Imam Hasan Al-Askari (a.s) ni Nani?

Ni Imam wa 11 katika mlolongo wa Maimamu wa Ahlul-Bayt (a.s)

Alizaliwa mwaka 232 Hijria na akafa shahidi mwaka 260 Hijria akiwa na umri wa miaka 28.

Alishi kipindi kigumu cha ukandamizaji wa utawala wa Abbasiyya lakini alihifadhi elimu ya Ahlul-Bayt na kuwaandaa wafuasi kwa kipindi cha Ghayba ya mwanawe, Imam Mahdi (a.t.f.s).

Imam Hasan Al-Askari (a.s) alisimama imara katika kueneza elimu, kujenga imani ya kweli miongoni mwa Waislamu, na kupambana na upotoshaji wa dini katika mazingira ya ukandamizaji mkubwa wa kisiasa.

Tanbihi:

Majlisi kama hizi ni sehemu muhimu ya kuenzi historia ya Uislamu na kuonyesha uaminifu wetu kwa njia ya Ahlul-Bayt (a.s). Zinaimarisha mapenzi kwa watu wa nyumba ya Mtume na kuendeleza urithi wao katika nyoyo za waumini.