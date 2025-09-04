Picha nzuri za Gwaride la Kijeshi | Kuanzia Mashujaa hadi Makombora ya Kasi ya juu – China yaadhimisha miaka 80 tangu Vita vya Pili vya Dunia

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kiongozi wa China Xi Jinping, Rais wa Urusi Vladimir Putin, na Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wamesimama pamoja hadharani kwa mara ya kwanza katika gwaride la kijeshi lililofanyika katika Uwanja wa Tiananmen, kuadhimisha mwisho wa Vita vya Pili vya Dunia.

