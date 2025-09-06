Balozi wa Iran na Waislamu wa Mihango Waadhimisha Maulidi ya Miaka 1500 ya Mtume Muhammad kwa Umoja na Mshikamano +Picha

Mheshimiwa Balozi pamoja na Mshauri wa Masuala ya Kitamaduni walipanda Mti wa Kumbukumbu katika Kituo cha Imam Reza kilichopo Mihango.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mheshimiwa Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Kenya, Dkt. Ali Gholampour, akiandamana na Mshauri wa Masuala ya Kitamaduni, Dkt. Ali Pourmarjan, leo walijiunga na waumini wa Jumuiya ya "Imam Reza (a.s)" huko Mihango, kuadhimisha kwa furaha Maulidi ya miaka 1500 ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (rehma na amani ziwe juu yake).

Tukio hilo liliwaleta pamoja Waislamu wa madhehebu ya Sunni na Shia katika hali ya mshikamano na umoja wa kupendeza, ambapo washiriki walihudhuria kutoka kaunti za Nairobi, Murang’a na Kirinyaga.

