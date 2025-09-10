Maulid - Burundi | Maadhimisho ya Kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (S.A.W.W) Yafanyika Katika Msikiti wa Imam Zainul Abidin (A.S) + Picha

Sheikh Jabir Jamal alisisitiza umuhimu wa siku hii adhimu, akisema:"Katika historia ya Mwanadamu, daima wamekuwepo wale waliotaka kuizima nuru ya Mtume na ujumbe wa Uislamu. Lakini nuru hii ya kimungu haizimiki, itaendelea kuangaza ulimwengu hadi mwisho wa wakati."

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Tarehe 10 Septemba 2025, sawa na 10/6/1404 katika kalenda ya Hijria Shamsia, sherehe ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mtume wa mwisho, Mtume Muhammad Mustafa (S.A.W.W), iliadhimishwa kwa hali ya kiroho na shauku kubwa katika Msikiti wa Imam Zainul Abidin (A.S).

Sherehe hiyo iliandaliwa kwa ushiriki wa kundi la waumini waliokusanyika ili kusherehekea siku hii tukufu kwa ibada, mawaidha na burudani za kidini. Hafla hiyo ilijumuisha usomaji wa Qur'an Tukufu, kaswida na hotuba za kuhamasisha umoja na uhuishaji wa maadili ya Kiislamu.

Katika hotuba yake ya kipekee, Sheikh Jabir Jamal alisisitiza umuhimu wa siku hii adhimu, akisema:

"Katika historia ya mwanadamu, daima wamekuwepo wale waliotaka kuizima nuru ya Mtume na ujumbe wa Uislamu. Lakini nuru hii ya kimungu haizimiki, itaendelea kuangaza ulimwengu hadi mwisho wa wakati."

Aliongeza kuwa maadhimisho haya si tu kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mtume (S.A.W.W), bali pia ni fursa ya kujitathmini, kurudi katika misingi ya mafundisho yake na kujenga mshikamano miongoni mwa Waislamu wote.

Sherehe ilihitimishwa kwa dua, pongezi na furaha ya pamoja, huku waumini wakionyesha mapenzi yao kwa Mtume Mtukufu (S.A.W.w) kwa hali ya unyenyekevu na heshima kuu.