Kiongozi wa Chama cha Ummat-e-Wahida Pakistan alitembelea Shirika la Habari ABNA / Shahidi: ABNA inaweza kuwa chombo cha habari namba moja katika bara

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kiongozi wa Chama cha Ummat-e-Wahida Pakistan, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Muhammad Amin Shahidi, ambaye pia ni mjumbe wa Mkutano Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s), alitembelea makao makuu ya Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – na kufahamu kwa karibu shughuli zake.

Katika ziara hiyo, kikao maalumu kiliandaliwa kati ya Hujjatul-Islam Shahidi na Hassan Sadraei Aref, mkurugenzi mkuu wa ABNA, ambapo walijadili njia za kutumia uwezo wa pande zote na kuimarisha ushirikiano katika nyanja mbalimbali.

Hassan Sadraei Aref alisisitiza kuwa ABNA iko tayari kuakisi matukio na habari za wapenzi wa Ahlul-Bayt (a.s) nchini Pakistan, na akabainisha kwamba ushirikiano kati ya ABNA na Chama cha Ummat-e-Wahida ni wa lazima na wa manufaa.

Hotuba ya Shahidi kwa Waandishi wa Habari

Akizungumza na waandishi wa habari, Hujjatul-Islam Shahidi alieleza kuwa:

“ABNA ni shirika la habari linalobeba jina la Ahlul-Bayt (a.s). Tunapolitaja jina la Ahlul-Bayt (a.s), tunapaswa kuelewa kuwa wao si mali ya Mashia pekee, bali ni taswira ya sifa za Mwenyezi Mungu na mali ya viumbe vyote. Hivyo basi, Shirika la Habari lenye jina la Ahlul-Bayt (a.s) lazima liwe na hadhira pana na yenye kina.”

Aliongeza kuwa:

“Zama hizi ni zama za vyombo vya habari. ABNA inaweza kuwa chombo cha habari cha kwanza kwa ushawishi katika bara dogo la Hindi. Vyombo vya habari vya kigeni vina nini zaidi ya sisi? Tukisimama katika njia ya Mwenyezi Mungu na misingi ya haki, hakika tutashinda si tu katika nyanja za kiroho, bali pia katika nyanja za kimada.”

Msimamo wa Wana-Pakistan katika Vita vya Siku 12

Shahidi alikumbusha kuwa wakati wa vita vya siku 12 vya kulazimishwa:

Viongozi wa serikali, wasomi, wanazuoni na wananchi wa Pakistan walikuwa bega kwa bega na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Jamhuri ya Muqawama.

Hata baadhi ya wanazuoni wakali wa madhehebu ya Deobandi walitoa kauli za wazi za kuunga mkono Iran na kupinga utawala wa Kizayuni, jambo ambalo lilikuwa kinyume na taswira iliyojengeka awali kwamba Deobandi ni wapinzani wa Mashia.

Wito wa Kuimarisha Ushirikiano

Shahidi alisisitiza kuwa:

Kuna mapenzi makubwa kwa Ahlul-Bayt (a.s) katika bara dogo la Hindi, hasa Pakistan, na makundi mengi yana mwelekeo wa Ahlul-Bayt na wa taqrib (umahusiano wa karibu wa madhehebu).

Vyombo vya habari vinaweza kuwa kiungo kikuu cha kuimarisha mshikamano huu. ABNA inapaswa kuunda kamati maalum ili kuendeleza kazi ya kina katika eneo hili.

Ni muhimu kuondoa dhana potofu kuhusu jamii ya Pakistan, na kuonyesha sura yake halisi kupitia vyombo vya habari vya Iran.

Shahidi alipendekeza kufunguliwa kwa ofisi ya ABNA nchini Pakistan ili kurahisisha ushirikiano wa pande mbili.

Kuhusu ABNA

Inafaa kutajwa kuwa ABNA ni shirika la habari lenye lugha 27 linalolenga kuripoti matukio ya kidini, hasa habari zinazohusu wafuasi wa Ahlul-Bayt (a.s) kote ulimwenguni, na lengo lake kuu ni kukuza diplomasia ya vyombo vya habari katika uwanja wa kimataifa.