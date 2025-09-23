Ripoti ya Picha | Sherehe za Uzinduzi wa Mwaka Mpya wa Masomo 1405–1404 huko Tabriz

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Sherehe za kuanza rasmi mwaka mpya wa masomo zilifanyika asubuhi ya leo, Jumanne, tarehe 23 Septemba 2025, katika Shule ya Wasichana ya Baqir al-Ulum mjini Tabriz. Katika hafla hiyo walihudhuria: Farzaneh Sadegh, Waziri wa Barabara na Maendeleo ya Miji, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Ahmad Motahari Asl, Mwakilishi wa Kiongozi wa Kidini (Vali-e Faqih) na Imamu wa Ijumaa wa Tabriz.

